Haberler

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında biri sağlık personeli 2 sivil hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarda biri sağlıkpersoneli olmak üzere 2 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal ediyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarında biri sağlık personeli, 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlale devam ediyor.

Sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun kontrolündeki şehrin doğusunda yer alan Beni Suheyla bölgesinde Filistinli Hatem Ebu Salih, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırının hedefi oldu.

Cenazesi Han Yunus'taki Nasır Tıp Merkezine getirilen Ebu Salih'in aynı sağlık kurumunda personel olarak görev yaptığı belirtildi.

Hastane kaynakları da Beni Suheyla bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ölen Fadi Ahmed isimli vatandaşa ait cenazenin Nasır Hastanesine getirildiğini aktardı.

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde İsrail askerlerinin saldırılarında yaralanan biri çocuk 3 Filistinli de hastanelere kaldırıldı.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine havadan ve topçu atışlarıyla yoğun saldırılar düzenledi. Kentin kuzeyi de askeri helikopterlerden açılan makineli tüfek atışlarıyla tarandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
Kupada muhteşem son! Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı

Kupada muhteşem son! 89. dakikada gelen golle 3 puan
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü

6 yıl önce annesinin, şimdi de kendisinin sonu oldu
Tarihinde ilk kez amatöre düşen Denizlispor'a burada da rahat yok

Eyvah! Amatöre kadar düşen tarihi kulübe burada da rahat yok
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık
PFDK'ya sevk edilen Mario Lemina'dan açıklama: Fenerbahçe'ye küfür etmedim

Galatasaraylı yıldız isyan etti: Fenerbahçe'ye küfür etmedim