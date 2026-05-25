Ateşkesi Hiçe Sayan İsrail Gazze'de Saldırılarını Sürdürüyor

- Saldırılarda biri ağır 2 Filistinli yaralandı

İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sivillerin evini bombaladı, balıkçı teknelerine ateş açtı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda El-Beşiti ailesine ait evi vurdu.

Saldırıda biri ağır 2 Filistinli yaralandı.

Gazze kenti açıklarında avlanan Filistinli balıkçı teknelerine ise İsrail ordusuna ait deniz araçlarından ateş açıldı.

İsrail topçuları da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu bölgeleri ile Gazze kentinin doğu mahallelerini, Beyt Lahiya'nın da doğu ve kuzey bölgelerini vurdu.

Öte yandan İsrail ordusunun 2 gün önce Han Yunus'a düzenlediği saldırıda ağır yaralanan Ahmed Semir Ferhat'ın bugün yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
