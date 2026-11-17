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Ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun, son günlerde bölgenin farklı noktalarında Filistinlilere ait ev ve binaları yıkmak amacıyla patlayıcı yüklü kutular kullandığı belirtiliyor.

Ordunun, "quadcopter" tipi dört pervaneli insansız hava araçlarıyla (İHA) yüksek tahrip gücüne sahip patlayıcı kutularını söz konusu yapıların üzerine bıraktığı ifade ediliyor.

Uzaktan kumandayla infilak ettirilen kutuların, hedef alınan binalarda ve çevrelerinde şiddetli patlamalara neden olduğu belirtiliyor.

Bölge sakinleri ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail İHA'ları yaklaşık bir haftadır "Sarı hat" olarak bilinen ve İsrail ordusunun kontrolünde bulunan bölgelerin yakınındaki evlerin çatılarına veya çevrelerine kilogramlarca patlayıcı içeren kutular bırakıyor.

Söz konusu saldırılar, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun ve Tuffah mahallelerinin yanı sıra şeridin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusu ile Bureyc Mülteci Kampı'nda yoğunlaşıyor.

Filistinli aktivistlerin kayda aldığı görüntülerde de İsrail İHA'larının taşıdığı patlayıcı kutularını evlerin çatılarına bıraktığı ve ardından uzaktan patlatarak hem hedef binaları yerle bir ettiği hem de çevredeki yapılara ağır hasar verdiği görülüyor.

Evlerini kaybetme korkusu yeni göç dalgasına yol açtı

Bölgede korku ve paniğe yol açan bu yeni yıkım yöntemi, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren sivilleri yeniden göçe zorluyor.

Yerel kaynaklar, evlerinin havaya uçurulmasından endişe eden onlarca Filistinlinin Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nden göç etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Son günlerde saldırıların şiddetini artırdığını belirten kaynaklar, dün sabah Selahaddin Caddesi üzerindeki Vadi Gazze Köprüsü civarında, Bureyc ve Nusayrat mülteci kamplarının kuzeyinde İHA'larla bırakılan patlayıcı kutularının infilak ettirildiğini aktardı.

Patlatma işleminin en az yedi kez tekrarlandığı ve meydana gelen şiddetli patlamaların büyük çaplı yıkıma neden olduğu kaydedildi.

Farklı bölgelerde de aynı yöntem kullanıldı

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, İsrail ordusunun 10 Kasım'da da Gazze'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunda önceden boşaltılmış iki evi aynı yöntemle havaya uçurduğunu bildirdi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeydoğusunda yer alan Darusselam Hastanesi çevresinde dört ayrı patlatma işlemi gerçekleştirilirken, Zeytun Mahallesi'nin doğusunda da 14 Kasım'da benzer saldırılar kayıtlara geçti.

Ateşkese rağmen yıkım sürüyor

İsrail ordusunun İHA'larla patlayıcı kutuları bırakması, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Filistinli sivillere ait binaların yıkılmasında kullanılan yöntemlerden biri olarak dikkati çekiyor.

Savaşın başından bu yana ağır bombalarla hava saldırıları düzenleyen, topçu atışları gerçekleştiren, binaların içine veya çevresine el yapımı patlayıcılar yerleştiren ve ağır askeri buldozerlerle mahalleleri yerle bir eden İsrail ordusu, ateşkes sürecinde de yıkımı sürdürdü.

Özellikle "Sarı hat" olarak adlandırılan askeri kontrol bölgelerinde devam eden yıkım, hafriyat ve patlatma işlemleri, Filistinlilerin ayakta kalan son evlerini de kaybetme korkusunu artırırken evlerine geri dönme umutlarını zayıflatıyor.

İsrail ordusunun daha önce de Gazze'nin farklı mahallelerinde binaların arasına patlayıcı yüklü eski askeri araçlar yerleştirerek bunları uzaktan infilak ettirdiği ve bu yöntemle yerleşim bloklarını yok ettiği biliniyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından ateşkesin ilk ayına ilişkin yayımlanan raporda sivillerin bu bölgelere erişimine yönelik kısıtlamaların sürdüğüne ve konutların her gün patlayıcılarla yıkıldığına dair raporların gelmeye devam ettiğine dikkat çekilmişti.

Ateşkes ihlallerinin ağır bilançosu

Gazze Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, İsrail'in 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına yönelik ihlalleri sonucunda 1647 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 969 kişi yaralandı.

ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'te başlatılan ve BM ile insan hakları kuruluşlarınca "soykırım" olarak nitelendirilen saldırılarda ise çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 176 binden fazla kişi yaralandı.

Altyapısının yaklaşık yüzde 90'ının yok olduğu Gazze'de yeniden imar maliyetinin Birleşmiş Milletler verilerine göre 71,4 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA