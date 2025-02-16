Anlaşmaya imza atmadı! Zelenskiy Trump'ın ısrarlarına karşı resti çekti

Zelenskiy Trump'ın ısrarlarına karşı resti çekti
Santorini için resmi yanardağ uyarısı: Okullar 1 hafta daha tatil

Ege için korkutan uyarı! "Sıkıntı yok" diyen uzmanlar artık endişeli
Ünlü firma tulum peyniri yerine 'eritme peyniri' satıyormuş

"Tulum peyniri satıyoruz" deyip yıllarca kandırmışlar
İşte son anketten çıkan sonuç! Özgür Özel için alarm zilleri çalıyor

İşte son anketten çıkan sonuç! Bir lider için alarm zilleri çalıyor

İsrail Ordusu Ateşkes Anlaşmasını İhlal Etti: Lübnan'da Büyük Patlama

İsrail Ordusu Ateşkes Anlaşmasını İhlal Etti: Lübnan'da Büyük Patlama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, 27 Kasım'dan bu yana geçerli olan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın güneyinde büyük bir patlama gerçekleştirdi. Patlamanın ardından bölgedeki diğer gelişmeler yıkıcı etkileriyle gündeme geldi.

İsrail ordusu, 27 Kasım'dan bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını yeniden ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki Hasbaya ilçesinde "büyük bir patlama" gerçekleştirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Nebatiye kentinde bağlı Hasbaya ilçesindeki Kefr Hamam ile Hibbariye beldeleri arasında büyük bir patlama gerçekleştirdi.

Patlamanın niteliği ve etkilerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. İsrail konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Öte yandan, Nebatiye kentinin Marcayun ilçesine bağlı Kefr Şuba ile Şebaa bölgeleri arasındaki yol üzerinde bulunan bir evi yıktığı bildirildi.

Lübnan'ın güneyindeki bölgelerde işgalini sürdüren İsrail ordusunun, bölgeye dönmek isteyenlere açtığı ateş sonucu genç bir kadın hayatını kaybetmiş, 3 Lübnanlı da İsrail güçleri tarafından alıkonulmuştu.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Anlaşma kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek, işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Anlaşmaya göre işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gereken sürenin uzatılmasını isteyen İsrail, 5 noktada askerlerini konuşlandıracağı yönünde açıklamalarda bulunurken, Lübnanlı yetkililer buna karşı çıkıyor.

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım 2024'ten bu yana sık sık anlaşmayı ihlal eden İsrail ordusunun saldırılarında, 73 kişi hayatını kaybederken, 265 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Iyad Nabolsi - Güncel
img

Ege için korkutan uyarı! "Sıkıntı yok" diyen uzmanlar artık endişeli
img

MİT, 90 yıllık raporu yayımladı! Atatürk ve 'İngiliz casus'
img

Skandal sözlerin ardından AK Partili vekil özür diledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti

Derbi öncesi sürprize izin vermedi
Attıkça atıyor: En-Nesyri, kariyerinde bir ilki başardı

Attıkça atıyor! Kariyerinde bir ilki başardı
Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi

Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi
Ancelotti açıklamak zorunda kaldı: Arda Güler'in bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı

Arda'nın bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı
Bakan Yerlikaya'dan köprüde arızalanan aracı iten polis memuruna tebrik

Polisten takdir toplayan hareket! Bakan Yerlikaya da kayıtsız kalamadı
İsrail Başbakanı Netanyahu: Cehennemin kapılarının ne zaman açılacağını paylaşamayız

Netanyahu şart koşup tehdit etti: Cehennemin kapılarını açacağız

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.