İsrail Ordusu Ateşkes Anlaşmasını İhlal Etti: Lübnan'da Büyük Patlama

İsrail ordusu, 27 Kasım'dan bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını yeniden ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki Hasbaya ilçesinde "büyük bir patlama" gerçekleştirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Nebatiye kentinde bağlı Hasbaya ilçesindeki Kefr Hamam ile Hibbariye beldeleri arasında büyük bir patlama gerçekleştirdi.

Patlamanın niteliği ve etkilerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. İsrail konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Öte yandan, Nebatiye kentinin Marcayun ilçesine bağlı Kefr Şuba ile Şebaa bölgeleri arasındaki yol üzerinde bulunan bir evi yıktığı bildirildi.

Lübnan'ın güneyindeki bölgelerde işgalini sürdüren İsrail ordusunun, bölgeye dönmek isteyenlere açtığı ateş sonucu genç bir kadın hayatını kaybetmiş, 3 Lübnanlı da İsrail güçleri tarafından alıkonulmuştu.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Anlaşma kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek, işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Anlaşmaya göre işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gereken sürenin uzatılmasını isteyen İsrail, 5 noktada askerlerini konuşlandıracağı yönünde açıklamalarda bulunurken, Lübnanlı yetkililer buna karşı çıkıyor.

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım 2024'ten bu yana sık sık anlaşmayı ihlal eden İsrail ordusunun saldırılarında, 73 kişi hayatını kaybederken, 265 kişi yaralandı.