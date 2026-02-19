Haberler

İsrail ordusu, ABD'nin İran'a yönelik saldırı ihtimali nedeniyle Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, ABD'nin İran'a yönelik saldırı ihtimali nedeniyle Hizbullah'la yaşanabilecek olası bir tırmanışa karşı Lübnan ile olan kuzey sınırında alarm seviyesini artırdı.

İsrail ordusu, ABD'nin İran'a yönelik saldırı ihtimali nedeniyle Hizbullah'la yaşanabilecek olası bir tırmanışa karşı Lübnan ile olan kuzey sınırında alarm seviyesini artırdı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İran'a yönelik muhtemel bir saldırıya yanıt olarak Hizbullah'ın devreye girebileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Haberde, bu değerlendirme üzerine Lübnan sınırında alarm seviyesinin yükseltildiği, çok cepheli bir tırmanış ihtimaline karşı tüm acil durum birimlerine hazırlık talimatı verildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun, ABD'nin İran'a saldırı ihtimali nedeniyle Hizbullah kaynaklı olası bir tırmanışa karşı Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdığı aktarılan haberde, ABD basınına göre Amerikan ordusunun hafta sonuna kadar İran'a saldırmaya hazır olduğu, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz karar vermediği ifade edildi.

Haberde, İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin'in yaptığı açıklamada, ordunun "ABD'nin İran'a yakın zamanda saldırı düzenleme ihtimaline karşı tam hazırlık halinde olduğunu" söylediği ve "Eğer saldırıya uğrarsak güçlü şekilde karşılık veririz." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

KAN'ın isimleri açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde ayrıca, ABD'nin İran'a karşı herhangi bir askeri adımı İsrail ile günler öncesinden yapılacak koordinasyon ve bildirim olmadan atmayacağı ifade edildi.

İsrail basınında daha önce yer alan haberlerde de ABD'nin İran'a olası saldırısını "yakın zamanda" başlatabileceği değerlendirmeleri üzerine İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'na yüksek alarm durumuna geçilmesi talimatı verildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı