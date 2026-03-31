İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 4 askerinin öldüğünü açıkladı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile girdiği çatışmalarda 4 askerinin hayatını kaybettiğini ve 3'ünün yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'la girilen çatışmalarda 3'ü Nahal Tugayı'ndan olmak üzere 4 askerin hayatını kaybettiği, 1'i ağır olmak üzere 3'ünün de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise söz konusu çatışmaların yakın mesafede gerçekleştiği bilgisini geçti.

Böylece, Lübnan'da Hizbullah'la girilen çatışmalarda ölen İsrailli asker sayısı 10'a yükseldi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
