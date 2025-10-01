İsrail Ordu'sundan Gazze Şeridi'nde Raşid Caddesi'nin Kapatılması Açıklaması

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin sahil yolundaki, kuzey ve güneyi birbirine bağlayan Raşid Caddesi'ni güneyden gelenlere kapatacağını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan, söz konusu caddenin kapatılması başlıklı açıklama yayımladı.

Gazze Şeridi'nin batısında yer alan ve güney ile kuzeyini sahil yolu üzerinden birbirine bağlayan Raşid Caddesi'nin saat 12.00 itibarıyla güneyden gelenlere kapatılacağını belirten Adraee, bu aşamada kuzeyden güneye göç edenlere ise "teftişsiz" bir şekilde izin verileceğini ifade etti.

İsrail kuzeydeki Filistinlilerin Gazze Şeridi sahili boyunca uzanan Raşid Caddesi üzerinden güneye doğru göç etmelerini istiyor.

Ancak işgal güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyine geçiş için "güvenli" olduğunu iddia ettiği bu cadde üzerinde de yerinden edilen Filistinlileri hedef alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 97 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 536 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 13 bin 229 kişi yaşamını yitirdi, 56 bin 495 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 576'ya çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 873 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.