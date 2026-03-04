İsrail, İran ile Hizbullah'ın saldırılarının koordine olduğuna ilişkin istihbaratları olmadığını duyurdu

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İsrail'e eş zamanlı füze ve roketli saldırılar düzenleyen İran ile Hizbullah arasında koordinasyon olduğuna dair bir istihbarata sahip olmadıklarını ileri sürdü.

Defrin, düzenlediği basın toplantısında, İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail ordusu, ABD ile ortak şekilde İran'a yönelik düzenlenen saldırılarda İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinden sonra Hizbullah'ın İsrail'e roketli saldırı düzenlediği gerekçesiyle Lübnan'a yönelik genişletilmiş saldırılara başladı. Bu süreçte İran ile Hizbullah, İsrail'e yönelik eş zamanlı saldırılar düzenledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Defrin, bu konuya ilişkin "Doğru, İran ve Lübnan'dan hemen hemen aynı anda, eşzamanlı olarak ateş açıldı. Bunun koordineli bir eylem olduğuna dair herhangi bir istihbarat bilgim yok." ifadesini kullandı.

Hizbullah'ın İran Devrim Muhafızları Ordusu için çalıştığını ve onun bir kolu olduğunu ileri süren Defrin, İran'da yaklaşık 300 savunma sistemine saldırı düzenlediklerini iddia etti.

Bu saldırılarda İran'ın savunma sanayi, istihbarat ve askeri kapasitesini hedef aldıklarını savunan İsrail Ordu Sözcüsü, başkent Tahran'da 200'den fazla "hedefe" saldırı düzenlediklerini kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.