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İsrail Gazze Şeridi'ndeki hastaneye saldırdı: 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail Gazze Şeridi'ndeki hastaneye saldırdı: 1 kişi hayatını kaybetti
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Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastanesi'ne düzenlenen İsrail saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken; saldırı sonrası hastane binasında yangın çıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Han Yunus'ta bulunan Nasser Hastanesi'ne saldırı düzenledi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırı sonrası hastane binasında yangın çıktı. Filistin Sağlık Bakanlığı, binada çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğunu aktardı. İsrail, hastaneye düzenlenen saldırıyı doğruladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Güncel
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