İsrail muhalefeti Trump'ın açıkladığı Lübnan ateşkesi nedeniyle Netanyahu'yu eleştirdi

İsrail muhalefeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan'da 10 günlük ateşkese varıldığını açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu hükümetinin vaatlerini yerine getiremediğini belirterek, Lübnan'daki çatışmanın sadece "Kuzey'deki yerleşimlerde tehdidin kalıcı olarak kalkmasıyla" son bulabileceğini ileri sürdü.

Lapid, bunu kendi hükümetlerinde yapacaklarını söyledi.

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, ateşkese karşı olduğunu "Lübnan'daki ateşkes, kuzey sakinlerine ihanettir." sözleriyle ifade ederek hükümete yüklendi.

Ateşkesin kabul edilemez olduğunu savunan Liberman, İsrail hükümetinin Hizbullah'a toparlanması için zaman tanıdığını ve savaştan sonuç almadan bitirilmemesi gerektiğini ileri sürdü.

Sol eğilimli liderden ateşkese destek

Sol eğilimli Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ise ateşkesin doğru bir adım olduğunu belirtirken mevcut hükümetin "liderlik etmek yerine yine birilerinin peşinden sürüklendiğini" kaydetti.

Golan, ateşkesin İsrail'e dayatıldığını ve dış baskının sonucunda Netanyahu hükümetinin ateşkesi kabul etmek zorunda kaldığına işaret etti.

Netanyahu'nun bu sene yapılacak seçimlerdeki en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in henüz bir açıklama yapmaması dikkati çekti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Lübnan'ın (TSİ) bu gece 00.00'da başlayacak 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.