İsrail'de muhalefet, Refah Sınır Kapısı'nı açma kararı alan hükümete tepki gösterdi

İsrail muhalefeti, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını "stratejik başarısızlık" ve "dış baskılara boyun eğme" şeklinde nitelendirerek eleştirdi.

Refah Sınır Kapısı'nın yardım girişleri haricinde insan giriş-çıkışlarına açılması, İsrail'de muhaliflerin tepkisine neden oldu.

İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bezalel Smotrich (Maliye Bakanı) ve Itamar Ben-Gvir (Ulusal Güvenlik Bakanı) her zamanki gibi teslim oldular. Refah Sınır Kapısı bu sabah Filistin yönetimi temsilcilerinin huzurunda çift yönlü açıldı ve İsrail ordusu o esnada orada değildi." ifadesini kullandı.

Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Harediler) askerlikten muaf tutulmasına karşı çıkan ve herkes için askerlikten yana olan kişilerce Eylül 2025'te kurulan Yedekler Partisi'nin lideri Yoaz Hendel de kararı eleştirenler arasında yer aldı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hendel, "Hamas yenilmemiş ve güç kazanmış olmasına rağmen Refah Sınır Kapısı açıldı. Bu, sadece başarıların sorumluluğunu üstlenen bir hükümetin resmidir. Yakında Sarı Hat'tan çekilmekten başka seçenekleri kalmadığını söyleyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Hendel, Binyamin Netanyahu hükümeti, Harediler, Smotrich ve Ben-Gvir'i İsrail'in çıkarlarını hiçe saymakla suçladı.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ise paylaşımında, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının "mutlak zafer vaat eden ancak askeri kazanımlara yatırım yapmak yerine dış baskılara boyun eğen sağcı hükümetin kararıyla gerçekleştiğini" belirtti.

Eisenkot, "söz konusu kararın, savaşın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Gazze'de 35 bin silahlı adamın bulunduğu ve ufukta silahsızlanmaya dair bir umudun da olmadığı bir dönemde alındığı" eleştirisinde bulundu.

Eski Genelkurmay Başkanı, İsrail hükümetinin, güvenliği sağlama konusundaki fiyaskoların üzerini örtmek için yalanlar uydurmaktan ve kendi kendine saldırmaktan başka çaresi kalmadığını ifade etti.

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan de Refah'ın açılması kararının, süregelen stratejik başarısızlığın acı bir hatırlatması olduğunu belirtti.

Golan, bugün Gazze'de güvenlikle ilgili en önemli düzenlemelerin İsrail olmadan yapıldığına işaret etti.

Meclis üyesi Vladimir Belyak, "Smotrich, duyuyor musun? Refah bu sabah Filistin yönetimi huzurunda açıldı. Gevezeler partisi." diyerek Smotrich ile partisine yüklendi.

Bir diğer Meclis üyesi Karin Elharar da sosyal medyadaki paylaşımında, "Hamas Gazze'de kontrolü elinde bulundururken bu sabah Refah açıldı. Netanyahu ve başarısız hükümetinin, tartışmaya açmadığı şey bu. Ama bu sabah İsrail vatandaşını ilgilendirmesi gereken de bu." ifadesini kullandı.

Tarım Bakanı Avi Dichter de İsrail'in Trump'ın planına rağmen Gazze'de savaşı yeniden başlatacağı imasında bulundu.

Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan kapısı durumundaki Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'nın bu sabah yaya geçişleri için "deneme" amaçlı açıldığı bildirilmişti.

İsrail basını, Refah Sınır Kapısı'nın bugün sadece "deneme" amaçlı açıldığını, yaya geçişine ise yarın başlanacağını yazmıştı. Yarından itibaren sınır kapısından sınırlı kişinin geçişine müsaade edileceği, günde 150 kişinin Gazze'den ayrılmasına, 50 kişinin ise dönmesine izin verileceği belirtilmişti.

Mısır'daki insani yardım tırlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girişine ise izin verilmeyeceği ifade edilmişti.