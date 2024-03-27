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İsrailli vekilden Netanyahu'ya skandal çağrı: Ramazan ayı Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman

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İsrail'de aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi milletvekili Almog Cohen, Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin Refah kentine kara saldırısı başlatılması çağrısı yaparak, "Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman" dedi.

"REFAH KARARI NETANYAHU'YA AİT"

Cohen, İsrail'in Kanal 14 televizyonunda katıldığı programda ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında konuştu. Filistinlilerin sığındığı Refah'a muhtemel kara saldırısı konusunda ABD yönetiminin tutumuna dair soruya Cohen, "Refah'a kara saldırısı hakkında kararın Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ait olduğu" cevabını verdi.

İSRAİLLİ VEKİLDEN SKANDAL SÖZLER

Cohen, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısının gerekli olduğunu savunarak, "Refah'a karadan girilmeli mi? Onların kemiklerini kırmak için oruç tutarken, yorgunken, zayıfken (Refah'a kara saldırısı) olmalı mı evet." dedi.

"ONLARA ACIMIYORUM, KARDEŞLERİME ACIYORUM"

Ramazan ayı olduğu için İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmamasına anlam veremediğini söyleyen Cohen, "Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman. Yorgun ve zayıflar. Onlara acımıyorum, kardeşlerime (İsrailli esirlere) acıyorum. Başbakan'a (Netanyahu) Refah'a karadan girmesi ve onları öldürmesi çağrısı yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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