İsrailli siyasetçiden Trump'a sert tepki

Fogel, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan iki haftalık geçici ateşkesten duyduğu memnuniyetsizliği belirterek, Trump'a "Donald, topal ördek çıktın." sözleriyle tepki göstermişti.

Fogel, söz konusu paylaşımını sildi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi mensubu ve İsrail Meclisi üyesi Fogel, siyasete girmeden önce İsrail ordusundan tuğgeneral olarak emekli olmuştu.