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Filistinli gazeteci Tavil'e hücre hapsi

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İsrail, Filistinli esir gazeteci Büşra et-Tavil'i 6 aylık idari tutukluluğun ardından hücre hapsine aldı. Filistin Esirler Cemiyeti, kadın mahkumlara yönelik kötü muamele ve Ben-Gvir'in baskınını kınadı.

İsrail'in, Filistinli esir gazeteci Büşra et-Tavil'i, 6 aylık idari tutukluluğun ardından Damon Hapishanesi'nden Ramle Hapishanesi'ne nakledip hücre hapsine aldığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, El-Bire sakinlerinden olan ve daha önce de pek çok kez tutuklanan Tavil'in (33) Şubat 2026'da yeniden tutuklandığı kaydedildi.

Tavil'in tutukluluk tecrübesinin 2011 yılında henüz 18 yaşındayken başladığı, tutukluluklarının çoğunu ise idari tutuklu olarak geçirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Tavil'in Damon Hapishanesinde sürekli hedef alınan kadınlardan biri olduğu, şimdi de Ramle'de hücre hapsine alındığı kaydedildi.

İsrail makamlarının hapishanelerde uyguladığı "aç bırakma, ilaç ve tedaviden mahrum etme, tecrit etme ve kötü koşullarda saklama" politikasının yanı sıra hijyen ve sağlık koşullarının eksikliği nedeniyle kadın mahkumlar arasında uyuz hastalığının yayıldığına dikkati çekildi.

Tavil'in hücre hapsine alınmasının, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Damon Hapishanesinde kadınlar kısmına baskın düzenlemesiyle eş zamanlı gerçekleştiğine işaret edildi.

Ben-Gvir'le ilgili basına sızan baskın videosunun, kadın mahkumların onuruna ve haklarına yönelik eşi benzeri görülmemiş bir vahşet ve saygısızlığı yansıttığı belirtildi.

Ben-Gvir'in, hapishaneye düzenlediği baskının ve bununla birlikte yapılan video çekiminin, kadın mahkumları aşağılamayı, mahremiyetlerini ve onurlarını ihlal etmeyi amaçlayan sistematik uygulamaların bir parçası olduğu vurgulandı.

Onlara yönelik ihlallerin sadece sert gözaltı koşullarıyla sınırlı kalmayıp bölümlerine baskın düzenlemeyi, videoya çekmeyi ve sistematik aşağılayıcı çıplak aramalar yapmayı da kapsadığı belirtildi.

Hücre hapsi, baskı ve kötü muamelenin yanı sıra temel haklardan ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılan Tavil dahil tüm diğer Filistinli esir kadınların akıbetinden İsrail sorumlu tutuldu.

Kaynak: AA
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