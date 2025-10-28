Haberler

İsrail Mahkemesi, Netanyahu'nun Yolsuzluk Davası İçin Haftada Dört Oturum Düzenleyecek

Güncelleme:
İsrail mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhinde açılan yolsuzluk davaları kapsamında duruşma sayısını haftada dörde çıkaracağını duyurdu. Netanyahu'nun savunma heyeti ise bu duruma itiraz etti ancak talepleri reddedildi.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

Kaynak: AA / Güncel
