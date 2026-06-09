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Lübnan sınırından sızan bir kişinin, İsrail askerlerine ateş açtığı iddia edildi

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İsrail ordusu, Lübnan sınırından sızan bir kişinin askerlerine ateş açtığını, karşılık verilerek şahsın öldürüldüğünü duyurdu. Olayda İsrailli askerlerin yaralanmadığı belirtilirken, bölgedeki yerleşimlerde sokağa çıkma uyarısı yapıldı.

İsrail ordusu, Lübnan sınırından sızan bir kişinin İsrail tarafında görev yapan askerlerine ateş açtığını iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin ateşe ateşle karşılık verdiği ve şahsın öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, olayda yaralanan İsrail askerinin olmadığı ileri sürülerek başka sızma ihtimallerine karşı bölgeye insansız hava araçlarının yönlendirildiği aktarıldı.

Sınırın doğu kısmındaki İsrail yerleşimleri Misgav Am, Margaliot ve Manera'da yaşayanlara evde çıkmamaları uyarısı yapılırken bölgedeki otoyol trafiğe kapatıldı.

İsrail Ordu Radyosu, şahsın çitleri geçerek İsrail'e sızdığını ve ardından saldırı düzenlediğini iddia etti.

Haberde, saldırıyı düzenleyen ve öldürülen kişinin Hizbullah'a ait bir askeri üniforma giydiği, üzerinde silah ve bıçak tespit edildiği savunuldu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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