İsrail, Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Toul köyüne hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı öncesinde köy için tahliye uyarısı yapıldı. Bu saldırı, İsrail'in Lübnan ile varılan ateşkesi ihlal etme devam ettiğini gösteriyor.
- İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi
BEYRUT - İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir köye hava saldırısı düzenledi.
İsrail, geçtiğimiz sene 27 Kasım'da Lübnan ile arasında varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Toul adlı köye hava saldırısı düzenledi. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmezken, İsrail saldırı öncesi söz konusu köy için tahliye uyarısı yayınladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel