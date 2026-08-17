İsrail'den Lübnan'a Yeni Saldırılar: 3 Bölge Vuruldu, İHA Düştü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki 3 bölgeye saldırı düzenlediği ve orduya ait bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Nebatiye vilayetine bağlı Nebatiye el-Fevka beldesinin doğu kesimindeki Debşe bölgesine İsrail'e ait bir İHA patlayıcı madde bıraktı.

Nebatiye'ye bağlı Doğu Zavtar beldesinin de İsrail topçu atışlarına hedef olduğu belirtilirken, patlamanın şiddetli bir gürültüye yol açtığı ve sesin Nebatiye bölgesinin tamamında duyulduğu kaydedildi.

İsrail İHA'larının, Nebatiye'ye bağlı Kefr Rumman bölgesindeki tarım arazilerine bomba attığı ve olayın yangına yol açtığı bilgisi verildi.

Sur'un Zebkin beldesi kırsalında İsrail'e ait bir İHA'nın düştüğü ifade edilirken, İHA'nın düşme nedenine ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi hedef almış ve işgal etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 346'ya, yaralıların sayısı ise 12 bin 301'e ulaştı.

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA