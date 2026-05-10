Haberler

İsrail'in zorla alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Thiago Avila ile Seyf Ebu Kişk serbest bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduğu aktivistler Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk'i serbest bıraktı, fakat sınır dışı etti. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı sürdüreceği açıklandı.

İsrail'in zorla alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Thiago Avila ile Seyf Ebu Kişk, salıverilerek sınır dışı edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, aktivistlere ilişkin soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Kişk ile Avila'nın bugün İsrail'den sınır dışı edildikleri belirtilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukayı sürdüreceği ve ablukanın ihlalini kabul etmeyeceği kaydedildi.

Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla ülkeye götürdüğü aktivistler Ebu Kişk ve Avila'nın yoğun fiziki işkence gördükleri ve sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldıkları belirtilmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
AK Parti kaynakları: Abdullah Öcalan'a statü verilmesi hukuken mümkün değil

AK Parti kurmaylarından gündem yaratacak Öcalan açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeniden Refah Partili başkan borç kavgasında öldürüldü

Yeniden Refah Partili başkan sırtından vurularak öldürüldü
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti

Gözyaşlarıyla veda etti!
Yeniden Refah Partili başkan borç kavgasında öldürüldü

Yeniden Refah Partili başkan sırtından vurularak öldürüldü
İzmir'den İstanbul'a geziye gelen tur otobüsü alev alev yandı

TEM Otoyolu'nda panik anları: Tur otobüsü alev alev yandı
Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber

Korkulan oldu!