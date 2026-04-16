İsrail, Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Dakku'da öldürdüğü Filistinlinin naaşına el koydu

Güncelleme:
İsrail askerlerinin, Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Dakku beldesine düzenlediği baskın sırasında vurduğu Filistinlinin naaşına el koyduğu belirtildi.

İsrail askerlerinin, Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Dakku beldesine düzenlediği baskın sırasında vurduğu Filistinlinin naaşına el koyduğu belirtildi.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beyt Dakku beldesine baskın düzenlemesi sırasında bir Filistinli ağır yaralandı.

Filistin Kızılayı, yaptığı açıklamada, Beyt Dakku beldesinde ağır yaralı bulunduğuna ilişkin ihbar aldıklarını belirterek, İsrail ordusunun sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşmasını engellediğini kaydetti.

Kudüs Valiliği de İsrail güçlerinin beldeye baskınıyla eş zamanlı çıkan olaylarda silahla vurulan Muhammed Rayyan'ın hayatını kaybettiğini, bir Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

İsrail askerlerinin ayrıca öldürdüğü Filistinlinin naaşını alıkoyduğu aktarıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin çok sayıda eve baskın düzenleyip geniş çaplı arama yaptığı belirtildi.

Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail güçlerinin Beyt Dakku beldesine baskın düzenleyerek gözaltı operasyonu gerçekleştirdiğini, bunun üzerine Filistinlilerle İsrail askerleri arasında arbede çıktığını aktardı.

Tanıklar, İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığını ifade etti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Nablus kenti ile Cenin kentine bağlı Marka köyünün de aralarında bulunduğu çeşitli kent ve beldelere baskınlar düzenledi.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
