İsrail Konsolosluğu Önündeki Çatışma: Şüphelilerin Saldırı Öncesi Hazırlığı Kamerada

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun önünde meydana gelen çatışmada, saldırganlardan biri öldürülürken 2'si yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

BEŞİKTAŞ'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmadan önce şüphelilerin saldırı öncesi hazırlığı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde meydana geldi. Uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan güvenlik tedbiri alan polislere saldırı düzenledi. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada saldırganlardan 1'i öldürülürken, 2 saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirildi. 2 polis ise hafif yaralandı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Saldırı sırasında 1 saldırgan öldürülürken 2 şüpheli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan saldırganlarının sorgularının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan saldırıyla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi daha olay yerine yakın bölgede gözaltına alındı. Olaya ilişkin gözaltındaki şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

ŞÜPHELİLERİN SALDIRI ÖNCESİ HAZIRLIĞI KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin saldırı öncesi beyaz otomobil ile olay yerine geldikleri ve hazırlık yaptıkları anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
