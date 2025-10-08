Haberler

İsrail Konsolosluğu Önünde Filistin'e Destek Eylemi

İsrail Konsolosluğu Önünde Filistin'e Destek Eylemi
İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ikinci yılında, İstanbul'da düzenlenen eylemde vatandaşlar Filistin'e destek verdiler. AGD ve Saadet Partisi tarafından organize edilen etkinlikte, İsrail aleyhine sloganlar atıldı ve özgür Filistin vurgusu yapıldı.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların ikinci yılında, İsrail Konsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Üniversiteler Komisyonu ve Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları tarafından düzenlenen eylem için bir araya gelen vatandaşlar Filistin bayraklarıyla konsolosluk önünde toplandı.

İsrail aleyhine slogan atan gruptakiler, "Hamas'a selam, direnişe devam" yazılı döviz taşıdı.

Burada grup adına açıklama yapan Saadet Partisi Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Muhammed Safa Ocak, İsrail işgali sona erene kadar 7 Ekim 2023'te başlayan mücadelenin süreceğini söyledi.

Gazze'nin, ümmetin şerefi, onuru ve izzeti olduğunu dile getiren Ocak, özgür bir Filistin'in er ya da geç kurulacağına inandığını söyledi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
