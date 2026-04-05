Haberler

İsrail Komando Birliklerinin de İran'da Düşürülen F-15F Pilotunu Kurtarma Operasyonuna Katıldığı İddia Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail komando birliklerinin, İran'da düşürülen F-15F ABD savaş uçağının mürettebatını kurtarma operasyonuna katıldığı öne sürüldü. Operasyonun 36 saat sürdüğü ve bir ABD helikopterinin ateş altına alındığı bildirildi.

İngiltere merkezli Iran International yayın kuruluşuna konuşan İsrailli yetkilinin aktardığına göre, İsrail komando birliği olan Shaldag ve Sayeret Matkal, İran'da düşürlen F-15F savaş uçağının mürettabatında olan bir pilotu kurtarma operasyonuna katıldı.

Haberde operasyonun yaklaşık 36 saat sürdüğü kaydedildi. Ayrıca, operasyon sırasında bir ABD helikopterinin ateş altına alındığı ancak güvenli şekilde üsse dönmeyi başardığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti

İran, piyasaları mahveden kararından dönmek için tek bir şart sundu
Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Eşini katletmeden önce yaptığı tüyler ürpertti
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı

Kimse ikna edemedi, kurtuluşu mucize oldu
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti

İran, piyasaları mahveden kararından dönmek için tek bir şart sundu
Hizbullah'ın 'İngiliz savaş gemisini hedef aldığı' iddiası

Avrupa ülkesinin savaş gemisine saldırı! Bu kez İran'dan değil

Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı! 1967'den bu yana ilk kez görüldü