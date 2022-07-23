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İsrail kıyılarında dev denizanası sürüsü görüldü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İsrail'in Hayfa kenti açıklarında denizanası sürüsü görülürken, kıyıya yakın bölgeler denizanalarının yoğunluğuyla beyaza büründü.

İsrail'in Hayfa kenti açıklarında denizanası sürüsü görülürken, kıyıya yakın bölgeler denizanalarının yoğunluğuyla beyaza büründü.

İsrail'in liman şehri Hayfa'nın kıyılarında dev bir denizanası sürüsü görüldü. Havadan çekilen görüntülerde, denizanası yoğunluğu nedeniyle bölgenin beyaza büründüğü kameraya yansıdı. Bölgedeki denizanalarının yoğun bir şekilde gözükmesine Süveyş Kanalı'ndaki faaliyetler, iklim değişikliği, denizin kanalizasyonla kirletilmesi gibi durumların yol açtığı belirtildi.

İsrail'e gelen denizanalarının çoğunun Hint Okyanusu'ndan gelen ve Süveyş Kanalı üzerinden Doğu Akdeniz'e ulaştığı düşünülen göçmen, istilacı türler olduğu ifade ediliyor.

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