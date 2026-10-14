Haberler

İsrail Kiryat Gat'ta Intel tesisinde patlama, 3 işçi ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in güneyindeki Kiryat Gat kentinde ABD'li Intel'e ait yarı iletken çip tesisinde gaz tüpünün infilak etmesi sonucu 3 işçi ağır yaralandı. İtfaiye, tehlikeli kimyasalların sızmış olabileceğini bildirirken belediye sakinlere tesis çevresinden uzak durmaları çağrısı yaptı.

İsrail'in güneyindeki Kiryat Gat kentinde yer alan ABD'li teknoloji şirketi Intel'e ait yarı iletken çip üretim tesisinde meydana gelen patlamada 3 işçi ağır yaralandı.

The Times of Israel gazetesindeki habere göre, olay tesisteki bir gaz tüpünün henüz belirlenemeyen bir nedenle infilak etmesi sonucu meydana geldi.

İlk yardım ekipleri, vücutlarında ciddi yanıklar oluşan 3 işçinin yakındaki bir hastaneye sevk edildiğini aktardı.

İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatı, patlama sonucunda tehlikeli kimyasalların sızmış olabileceğini bildirdi.

Öte yandan, ABD'li teknoloji şirketi Intel'e ait yarı iletken çip üretim tesisindeki patlamanın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kiryat Gat kentini ziyaret ettiği sırada gerçekleşmesi dikkati çekti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise sızıntı şüphesinin çip üretiminde kullanılan "nitrojen triflorür" (azot triflorür) gazından kaynaklandığı, uzman ekiplerin fabrikada kimyasal izleme ve risk analizi yürüttüğü kaydedildi.

Kiryat Gat Belediyesi bölge sakinlerine tesis çevresinden uzak durmaları yönünde çağrı yaparken, itfaiye ekipleri alevlerin kaynağının kontrol altına alındığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tesisten yoğun duman yükseldiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 53 sitede yayınlandı.
13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten

13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetinde ilk duruşma İstanbul'da görülecek

Mezdeke Aynur cinayetinde hesap günü! 4 sanığa müebbet talebi
Başakşehir'de sağanak nedeniyle dere taştı, araçlar yolda mahsur kaldı

İstanbul'da korku dolu anlar! Bir anda nehir gibi geldi
Trump’ın basın kuruluşlarına Beyaz Saray yasağına mahkeme engeli

Mahkemeden Trump'ı kızdıracak karar! Şimdi başı o kanallarla belada
Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı Gizem 26 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Ünlü türkücünün şarkıcı kızı Gizem resmen eridi! 26 kilo verdi
Şeyda Coşkun’dan Mehmet Ali Erbil’in son evliliğine gönderme: Onun da yiyeceği ekmek varmış senden

Mali'nin son eşine Coşkun kardeşlerden gönderme: Onun da...
Paul McCartney’den şaşırtan açıklama: Doğduğu anı hatırladığını düşünüyor

Efsanevi grubun solistinden şaşırtan sözler: Doğduğum anı hatırlıyorum
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar

Suudi Arabistan'ın kalbinde patlama sesleri