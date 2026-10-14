İsrail Kiryat Gat'ta Intel tesisinde patlama, 3 işçi ağır yaralandı

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İsrail'in güneyindeki Kiryat Gat kentinde yer alan ABD'li teknoloji şirketi Intel'e ait yarı iletken çip üretim tesisinde meydana gelen patlamada 3 işçi ağır yaralandı.

The Times of Israel gazetesindeki habere göre, olay tesisteki bir gaz tüpünün henüz belirlenemeyen bir nedenle infilak etmesi sonucu meydana geldi.

İlk yardım ekipleri, vücutlarında ciddi yanıklar oluşan 3 işçinin yakındaki bir hastaneye sevk edildiğini aktardı.

İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatı, patlama sonucunda tehlikeli kimyasalların sızmış olabileceğini bildirdi.

Öte yandan, ABD'li teknoloji şirketi Intel'e ait yarı iletken çip üretim tesisindeki patlamanın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kiryat Gat kentini ziyaret ettiği sırada gerçekleşmesi dikkati çekti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise sızıntı şüphesinin çip üretiminde kullanılan "nitrojen triflorür" (azot triflorür) gazından kaynaklandığı, uzman ekiplerin fabrikada kimyasal izleme ve risk analizi yürüttüğü kaydedildi.

Kiryat Gat Belediyesi bölge sakinlerine tesis çevresinden uzak durmaları yönünde çağrı yaparken, itfaiye ekipleri alevlerin kaynağının kontrol altına alındığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tesisten yoğun duman yükseldiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA