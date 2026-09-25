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İsrail, Kiev'de 14 yaşındaki İsrail vatandaşı çocuğun öldüğü Rus saldırısını kınadı

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İsrail Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın dün gece Kiev'e düzenlediği ve 14 yaşındaki İsrail vatandaşı bir çocuğun öldüğü saldırıyı kınadı. Açıklamada, çocuğun annesinin de aralarında bulunduğu 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail, Rusya'nın dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alan ve 14 yaşındaki İsrail vatandaşı bir çocuğun öldüğü saldırıyı kınadı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan, Rusya'nın dün gece Kiev'e insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dün gece Kiev'e düzenlenen ve 14 yaşında bir İsrail vatandaşının ölmesine, çocuğun annesinin de aralarında bulunduğu 20 kişinin yaralanmasına yol açan son Rus saldırılarını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kiev ve Ukrayna'nın diğer kentlerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı da diledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın sabah saatlerinde başkent Kiev'i hedef aldığını belirterek, "Bu sabah Ruslar, Kiev'de konutların olduğu çok katlı binaya insansız hava aracıyla (İHA) saldırdı. Maalesef 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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