İsrail Kabinesi, Aksa Tufanı Operasyonu İçin Soruşturma Komisyonu Kuruyor

İsrail, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu'na dair yaşananların araştırılması için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurma kararı aldı. Başbakan Netanyahu, muhalefetin taleplerine rağmen süreci ertelemişti.

İsrail kabinesi, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Aksa Tufanı Operasyonu sırasında yaşananların ve başarısızlıkta sorumluluğu olanların araştırılması için bağımsız soruşturma komisyonu kurma kararı aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, bugün düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında 7 Ekim için tam yetkiye sahip bir soruşturma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun özel bir bakanlar komitesi kuracağı, bakanların soruşturma komisyonunun görev tanımını yapacağı, soruşturulacak konuları ve incelenecek dönemleri belirleyeceği kaydedildi.

Bakanlar komitesinin, tavsiyelerini İsrail hükümetine 45 gün içerisinde sunacağı belirtildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, muhalefetin taleplerine rağmen 7 Ekim 2023'te yaşananlara ilişkin bağımsız ve kapsamlı bir araştırma komisyonu kurulmasından kaçınmıştı.

Söz konusu dönemde İsrail'de görevde olan Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü gibi isimler geçen 2 yıl içerisinde görevlerinden ayrılırken Netanyahu, 7 Ekim başarısızlığının sorumluluğunu üstlenmekten kaçmakla suçlanmıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi geniş yetkilere sahip bir devlet komisyonu kurulması gerektiğine hükmetmiş, Netanyahu ise buna karşı çıkmıştı.

