Haberler

İsrail devlet televizyonu: İsrail iç istihbarat şefi, BAE'de eski Fetih Hareketi yöneticisi Dahlan'la görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet Direktörü David Zini'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek Fetih'in eski yöneticilerinden Muhammed Dahlan ile görüştüğü bildirildi. Görüşmenin içeriği ve tarihi hakkında detay paylaşılmadı.

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ederek Fetih Hareketinin eski yöneticilerinden Muhammed Dahlan ile görüştüğü belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ikilinin ne zaman bir araya geldiğine ilişkin net bir tarih paylaşılmadı.

Haberde, bölgedeki ve İsrail'deki kaynakların ifadelerine göre, Zini'nin BAE'yi ziyaret ederek Dahlan ile bir araya geldiği kaydedildi.

İsrail Genel Güvenlik Servisinin, "Servis başkanının programları hakkında bilgi vermiyoruz." diyerek konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı aktarılan haberde, görüşmenin içeriğine dair detay verilmedi.

Fetih Hareketinde daha önce Merkez Komite üyeliği yapan Dahlan, 2011'de ihraç edilmişti.

Hakkındaki "Filistin lideri Yasir Arafat'ı öldürdüğü ve görevi süresince zimmetine geçirdiği paralarla bir servet elde ettiği" iddiaları nedeniyle Dahlan, 2011'de Batı Şeria'yı terk ederek BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye yerleşmişti.

Filistin Yolsuzluk Suçları Mahkemesi, 2016'da Dahlan'ı Filistin Devlet Başkanlığı Güvenlik İşleri Koordinatörü olarak görev yaptığı süre boyunca 16 milyon doları zimmetine geçirmekten üç yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe itirafı

Uğurcan'dan çok çarpıcı Fenerbahçe itirafı
Real Madrid'e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho'ya beklemediği bir şok

Ellerini ovuşturarak bekliyordu! Mourinho'ya beklemediği bir şok
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

Elenen yarışmacı, Sercan'ın özel hayatını ifşa etti
Altay Bayındır adım adım Beşiktaş'a

Ezeli rakibe transfer oluyor

Özgür Özel gövde gösterisi yaptı! İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler

Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Kalabalık dikkat çekti
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti

Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti