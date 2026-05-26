İsrail devlet televizyonu: İsrail iç istihbarat şefi, BAE'de eski Fetih Hareketi yöneticisi Dahlan'la görüştü

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ederek Fetih Hareketinin eski yöneticilerinden Muhammed Dahlan ile görüştüğü belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ikilinin ne zaman bir araya geldiğine ilişkin net bir tarih paylaşılmadı.

Haberde, bölgedeki ve İsrail'deki kaynakların ifadelerine göre, Zini'nin BAE'yi ziyaret ederek Dahlan ile bir araya geldiği kaydedildi.

İsrail Genel Güvenlik Servisinin, "Servis başkanının programları hakkında bilgi vermiyoruz." diyerek konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı aktarılan haberde, görüşmenin içeriğine dair detay verilmedi.

Fetih Hareketinde daha önce Merkez Komite üyeliği yapan Dahlan, 2011'de ihraç edilmişti.

Hakkındaki "Filistin lideri Yasir Arafat'ı öldürdüğü ve görevi süresince zimmetine geçirdiği paralarla bir servet elde ettiği" iddiaları nedeniyle Dahlan, 2011'de Batı Şeria'yı terk ederek BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye yerleşmişti.

Filistin Yolsuzluk Suçları Mahkemesi, 2016'da Dahlan'ı Filistin Devlet Başkanlığı Güvenlik İşleri Koordinatörü olarak görev yaptığı süre boyunca 16 milyon doları zimmetine geçirmekten üç yıl hapis cezasına çarptırmıştı.