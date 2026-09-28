Haberler

İsrail, İspanya Maslahatgüzarını Rego'nun sözleri nedeniyle Dışişleri'ne çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, İspanyol Bakan Rego'nun 'Nehirden Denize Filistin Devleti' sözleri üzerine İspanya'nın İsrail Maslahatgüzarı Francisca Pedros'u Dışişleri Bakanlığına çağırdı. İsrail, Rego'nun sözlerinin İspanya hükümetinin 'sistematik İsrail karşıtı politikasının parçası' olduğunu iddia etti.

İsrail, İspanya Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego'nun "Nehirden Denize Filistin Devleti" sözleri üzerine İspanya'nın İsrail Maslahatgüzarı Francisca Pedros'u dışişleri bakanlığına çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Maslahatgüzar Pedros'a Tel Aviv yönetiminin İspanyol Bakan Rego'nun açıklamalarını kınadığı bildirildi.

Açıklamada, Bakan Rego'nun sözlerinin İspanya hükümeti ve Başbakan Pedro Sanchez'in "sistematik İsrail karşıtı politikasının bir parçası" olduğu iddia edildi.

İspanya, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sivil ayrımı gözetmeksizin düzenlediği saldırıları sert bir dille eleştiriyor.

Madrid yönetimi son olarak Filistin topraklarından gasbedilerek kurulan İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayan ülkeler arasında yer almıştı.

Filistin'e desteğini somut adımlarla ileri taşıyan Madrid yönetimi, 28 Mayıs 2024'te Filistin Devleti'ni resmi olarak tanımış ve İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan soykırım davasına müdahil olmuştu.

Kaynak: AA
Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar

Yetişkin içerikler için ezber bozan karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanlara inanamadı

Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanı görünce çılgına döndü
Fast food devinden büyük dönüşüm! Menüden restorana her şey yenileniyor

Fast food devinden yıllar sonra radikal karar
Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi

Mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Kayıp büyük! Altın yatırımcısı için kara pazartesi

Altın yatırımcısı için kara pazartesi
Vatandaşın canını hiçe sayan sürücü cezasız kalmadı

Vatandaşın canını hiçe saydı, yaptığı cezasız kalmadı
106 kişi ve kuruluşla ilgili “yeni tedbir” iddiasına yalanlama

Tedbir kararı yeniden uygulamaya alındı mı? Beklenen açıklama geldi
Park yeri tartışmasında silah çekildi! Vatandaşın hareketi faciayı önledi

Park yeri kavgasında silah çekildi! Vatandaşın hareketi faciayı önledi