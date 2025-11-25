Haberler

İsrail, İslami Cihad'ı Ateşkesi İhlal İle Suçladı

Güncelleme:
İsrail, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki bir esirin cesedine ulaştığını açıklayan Filistin İslami Cihad Hareketi'ni, teslim sürecini geciktirdiği iddiasıyla ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

İsrail, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki bir esirin cesedine ulaştığını açıklayan Filistin İslami Cihad Hareketi'ni "esirin cesedini teslim etmeyi geciktirdiği" iddiasıyla ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İslami Cihad Hareketi'nin Gazze Şeridi'nde bir esir cenazesinin daha yerinin tespit edildiğini duyurduğunu ancak teslim sürecini geciktirdiğini iddia ederek grubun ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü.

İsrail'in Gazze'de kalan son 3 esirin cesetlerinin derhal iade edilmesini talep ettiği belirtildi.

İsrail ordusunun, 10 Ekim'de sağlanan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 345 Filistinli yaşamını yitirdi.

İslami Cihad Hareketi'nden dün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICRC) yetkililerle yürütülen çalışmalar sonucunda bir esire cesedinin yerinin tespit edildiği açıklanmıştı.

Al Jazeera televizyonun haberinde ise esire ait cesedin Gazze'nin kuzeyindeki Nuseyrat bölgesinde bulunduğu aktarılmıştı.

Gazze Şeridi'nde ikisi İsrail biri Tayland vatandaşı 3 esirin cenazesi kalmıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken ateşkes, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
