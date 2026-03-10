Haberler

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı

Güncelleme:
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir aileyi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle evini kendi elleriyle yıkmaya zorladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail yönetimindeki Kudüs Belediyesi, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Beyt Hanina beldesinde Filistinli Nidal Ebu Sırriyye'nin oturduğu ev için "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verdi.

Ebu Sırriyye, belediyenin yıkması halinde yıkım bedelini karşılama imkanları olmadığı için evini kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldı.

Balyozla evinin duvarlarını kıran Filistinli Ebu Sırriyye'nin, 6 kişilik ailesinin barınma ihtiyacını karşılamak için 41 metrekarelik evi 4 yıl önce inşa ettiği belirtildi.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" şeklinde değerlendiriyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinliler, İsrail makamlarının yıkım işlemini gerçekleştirmesi halinde kendilerine dayattığı masrafları ödeyemedikleri için evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kalıyorlar.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
