İsrail, Kum Şehrinde İran Uzmanlar Meclisi'ne Ait Bir Binaya Saldırdı

Güncelleme:
İsrail, öldürülen eski İran Dini Lideri Ali Hamaney'in halefini seçecek olan İran Uzmanlar Meclisi'nin Kum kentindeki binasına saldırı gerçekleştirdi. İran basını, Tahran'daki meclis binasının da ABD ve İsrail tarafından hedef alındığını bildirdi.

(ANKARA) - İsrail, öldürülen eski İran Dini Lideri Ali Hamaney'in halefini seçecek olan İran Uzmanlar Meclisi'nin Kum kentindeki bir binasına saldırı düzenledi.

İran'ın resmi haber ajanslarından Tasnim, Kum'daki Uzmanlar Meclisi binasının saldırıya uğradığını bildirdi. Haberde dün gece Tahran'daki Uzmanlar Meclisi binasının da ABD ve İsrail tarafından hedef alındığı aktarıldı.

Kaynak: ANKA
