İsrail ordusu: İran'ın Uzay Ajansı merkezini ve Hava Savunma Sistemi üretim fabrikasını hedef aldık

İsrail ordusu, İran'ın ana uzay araştırma merkezi ve hava savunma üretim fabrikasına saldırı düzenlediğini açıkladı. Tahran genelinde birçok tesisin hedef alındığı belirtilirken, saldırının stratejik boyutları ve sonuçları üzerine de bilgi verildi.

İsrail ordusu, İran'ın Uzay Ajansı ana merkezini ve bir hava savunma üretim fabrikasına saldırı düzenlediğini iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, dün İran'a yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Tahran genelinde İran yönetimine ait onlarca altyapı tesisini hedef aldığı, vurulan hedefler arasında İran'ın ana uzay araştırma merkezinin (Uzay Ajansı) de bulunduğu ileri sürüldü.

Söz konusu merkezde gözetleme, istihbarat toplama ve saldırı gibi amaçlarla askeri uyduların geliştirilmesi de dahil olmak üzere araştırma için kullanılan stratejik laboratuvarların bulunduğu öne sürülen açıklamada, ayrıca hava savunma sistemi üretim tesislerinin de hedef alındığı ve bu saldırının İran'ın yeniden hava savunma sistemi kurmasını zorlaştıracağı iddia edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
