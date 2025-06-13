İsrail, İran'ın Üç Şehrine Saldırı Düzenledi

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İsrail, son saatlerde İran'ın Tebriz, Hemedan ve Kirmanşah şehirlerine hava saldırıları düzenledi. Tebriz'deki saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

İsrail, İran'a başlattığı son birkaç saatteki saldırılarında Tebriz, Hemedan ve Kirmanşah'ı vurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen "sepahnews" haber sitesi İsrail saldırılarını paylaştı.

Hemedan'da Nuje Hava Üssü 2 kez hedef alınırken, Tebriz Havalimanı yakınlarından patlama görüntüleri yansıdı. Kirmanşah'ta ise birkaç patlama sesi duyulduğu belirtildi.

Söz konusu saldırılara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Öte yandan Doğu Azerbaycan Eyaleti (Tebriz) Kriz Yönetimi Müdürü, İsrail'in Tebriz'e saldırılarında 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 kişinin yaralandığını söyledi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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