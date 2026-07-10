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WSJ: İsrail, İran'ın Trump'a yeni suikast planı hazırladığı iddiasıyla istihbarat paylaştı

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Amerikan basını, İsrail'in İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yeni bir suikast planladığı iddiasıyla istihbarat paylaştığını duyurdu. Wall Street Journal'ın haberine göre İsrail Büyükelçiliği yorum yapmazken, İran temsilciliği soruları yanıtsız bıraktı.

Amerikan basını, İsrail'in, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yeni suikast planladığı iddiasıyla istihbarat paylaşımında bulunduğunu yazdı.

Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail, İran'ın Trump'a yönelik yeni suikast planladığını iddia ettiği istihbaratı ABD ile paylaştı.

WSJ'nin ulaştığı İsrail'in Washington Büyükelçiliği, konuya dair yorumda bulunmayı reddederken İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği de sorulara dönüş yapmadı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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