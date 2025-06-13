İsrail, İran'ın Şiraz Kenti ve Huzistan'a Saldırdı

İsrail'in, İran'ın orta bölgesinde yer alan Şiraz kenti ve Irak sınırı ile Basra Körfezi'ne komşu Huzistan eyaletine saldırı düzenlediği bildirildi.

İran devlet televizyonu, İsrail'in sabaha karşı çeşitli kentlere düzenlediği saldırıların ardından Şiraz kentine de saldırdığını duyurdu.

Devlet televizyonunun Huzistan muhabiri de kentte birkaç patlama sesi duyduklarını ancak henüz resmi açıklama bulunmadığını aktardı.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.