İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in önleyici füze parçası işgal altındaki Doğu Kudüs'e düştü

İsrail hava savunma sistemleri, İran'dan ateşlenen füzeleri önlemeye çalışırken, Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın çevresinde panik yaratan bir füze parçası düştü. Olayda sirenler çaldı, güçlü patlama sesleri duyuldu ve bazı bölgelerde yangın çıktı.

İsrail hava savunma sistemleri, İran füzesini önlemeye çalışırken bir füze parçası işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı çevreleyen Eski Şehir bölgesinin surlarına yakın düştü.

AA muhabiri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te sirenlerin uzun süre çaldığını, ardından güçlü patlama sesleri ve Eski Şehir çevresinde sarsıntının duyulduğunu bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı aktarıldı.

Füze parçaları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya da ev sahipliği yapan Eski Şehir'in surlarına, Silvan beldesi çevresine düştü.

İsrail'den Kanal12'nin haberine göre, önleyici mühimmatın kalıntıları Kudüs'te bulundu.

İsrail basınındaki diğer haberlere göre, gece yarısından itibaren İran'dan İsrail'e 9 salvo füze saldırısı düzenlendi. Rehovot bölgesine çok başlıklı füzeden parça isabet etmesi sonucu yangın çıktığı, maddi hasar oluştuğu, 2 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
