Haberler

İran'ın füzelerinin parçaları Dera kırsalına düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılarda fırlatılan balistik füze parçaları, Suriye'nin Dera iline bağlı Tafas ilçesindeki tarım arazilerine düştü. Olayda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadı.

İsrail ile İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılar sırasında fırlatılan balistik füzelerden bazılarının parçaları Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Tafas ilçesine düştü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında bazı füze parçaları Tafas'taki tarım arazilerine isabet etti.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtilirken, füze parçalarının yerleşim yerlerinden uzak bir bölgeye düşmesi nedeniyle maddi hasar oluşmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

Tahliyesinden 2 gün sonra şok karar
İran'ın dini lideri Hamaney'den İsrail mesajı: Siyonist rejimin nefesi tükendi

İran lideri sessizliğini tek cümlelik paylaşımla bozdu
İran, İsrail'e ait insansız hava aracını düşürdü

İran, sınırımıza yakın noktada düşürdü! Enkazını bölge halkı buldu
İsrail'e yönelik başlatılan saldırının ardından Tahran’da halk meydanlara döküldü

Tahran'da halk meydanlara döküldü! Rejime destek, İsrail’e lanet
Christian Eriksen maç içerisinde yine yere yığıldı

Korku dolu anlar! Yıldız futbolcu maç oynanırken yine yere yığıldı
İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan'ı hem bakan Çiftçi'yi hedef aldı

İsrailli bakandan hadsiz sözler: Erdoğan'ı hedef aldı
Kolundaki 1 santimetrelik yara kanser çıktı

1 santimlik yara aylarca geçmedi! Hastaneye gidince şoke oldu