İsrail Ordusu: İran'dan İsrail'e Doğru Füzeler Fırlatıldı

Güncelleme:
İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'ın İsrail topraklarına doğru füzeler fırlattığını duyurdu ve savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'dan İsrail topraklarına doğru füze fırlatıldığını duyurdu.

IDF tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kısa bir süre önce İran'dan İsrail Devleti topraklarına doğru füzeler fırlatıldığı tespit edilmiştir. Savunma sistemleri tehdidi önlemek için devreye girmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA
