Haberler

İsrail, İran'da Bir Petrokimya Tesisini Vurdu

İsrail, İran'da Bir Petrokimya Tesisini Vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla İran'ın güneybatısındaki Mahşehr'de bir petrokimya kompleksini hedef aldığını duyurdu. İranlı haber ajansları saldırıyı doğrularken, iki ülke arasında nisan ayındaki ateşkesten bu yana en ciddi gerilim yaşanıyor.

KUDÜS, 8 Haziran (Xinhua) -- İsrail ordusu, savaş uçaklarının İran'ın güneybatısındaki Mahşehr'de bulunan bir petrokimya kompleksini vurduğunu duyururken, saldırıya ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

İran'ın yarı resmi Fars ve Mehr haber ajansları, İsrail'in kentteki bir petrokimya tesisini hedef aldığını bildirmişti.

İsrail ve İran, karşılıklı saldırılarla nisan ayında ilan edilen ateşkesten bu yana en ciddi gerilimi yaşadı.

Son çatışmalar, İsrail'in geçen pazar günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta en az 2 kişinin ölümüne yol açan hava saldırılarının ardından yaşandı. İran bu saldırılara, İsrail'in kuzeyini hedef alan füze saldırılarıyla karşılık verdi.

Kaynak: Xinhua
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı

Komşu abluka altında! Düşman İHA'sı düşürüldü, havalimanı hedef alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

JASAT 19 yıllık cinayeti çözdü

Porsuk Çayı'nda boynu kırılmış halde cansız bedeni bulunmuştu
Hükümet asgari ücretle ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Milyonların beklediği ara zam kararı çıktı
Mini etek ve perukla geldi, önce çaldı sonra soyundu

Mini etek ve perukla geldi, önce çaldı sonra soyundu
Kocasını aldatan kadının sözleri 'Bu kadarına da pes' dedirtti

Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Bu resmen savaş ilanı! Füzeleri ateşleyip Kızıldeniz'i kapattılar
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir bomba daha patlatıyor
Sokak ortasındaki cinayetin görgü tanığı o anları anlattı

Katilin sözleri kan dondurdu! Sokakta böyle bağırmış