İsrail Enerji Bakanı'ndan, İran'da enerji altyapısını hedef almayı sürdürecekleri mesajı

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İran'ın başkenti Tahran'da yakıt depolama tesislerini vurmalarının ardından ilerleyen süreçte benzer saldırıları şiddetlendirerek sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail'de yayın yapan Radyo 103'e konuşan Bakan Cohen, dün gece Tahran'da petrol rafinerisine yaptıkları saldırının başlattıkları savaşta tırmanışa işaret ettiğini söyledi.

Cohen, ilerleyen süreçte İran'daki enerji altyapısını daha şiddetli saldırılarla hedef alacaklarını söyledi.

İran'daki mevcut yönetime zarar vermelerini sağlayacak tüm hedefleri vurmayı değerlendirdiklerini aktaran Cohen, hedeflerine ulaşmak için Tel Aviv'in elinde bir zaman çizelgesi olduğunu öne sürdü.

Cohen, "Belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşmayı umduğumuz zaman dilimini biliyoruz. Savaşta bir plan var, sahada gelişmeler var." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da birkaç yakıt depolama tesisini vurduğunu açıklamıştı.