İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'a saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulundu

Bakan Katz, başkent Tel Aviv'deki harekat merkezinde durum değerlendirmesi için Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi.

İranlı liderler ve komutanları hedef almaya devam edecekleri ve Tahran'ın stratejik yeteneklerini ortadan kaldırmayı sürdürecekleri tehdidinde bulunan Katz, İran'a yönelik saldırıları bir üst seviyeye çıkararak şiddetlendireceklerini ifade etti.

Katz, İran'ın İsrail'e misillemelerine devam edebilmek için kullandığı "silah üretimi, askeri kapasitesine yönelik hedef ve alanlarda" ülkesinin saldırılarını genişleteceğini ileri sürdü.