İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'a saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulundu
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a yönelik saldırıları genişleteceklerini ve şiddetlendireceklerini açıkladı. Tahran'ın askeri kapasitesine odaklanacaklarını belirten Katz, üst düzey askeri yetkililerle durum değerlendirmesi yaptı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a saldırıları bir üst seviyeye çıkarıp şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunarak, " Tahran'ın İsrail'e karşı misillemelerine devam edebilmek için kullandığı askeri kapasitesine yönelik hedef ve alanlarda" saldırıları genişleteceklerini ileri sürdü.
Bakan Katz, başkent Tel Aviv'deki harekat merkezinde durum değerlendirmesi için Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi.
