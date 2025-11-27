İsrail'in Tubas'a Saldırıları İkinci Günde Devam Ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine geniş çaplı saldırılar başlatan İsrail ordusunun kente yönelik baskınları ve kuşatması ikinci gününde de devam ediyor.

Tubas'ta sokaklar boş, dükkanlar kapalı, günlük yaşam normal seyrinde devam etmiyor. Tubas kentinin semalarında İsrail'e ait insansız hava araçlarının uçuşunun ve İsrail askeri araçlarının sirenlerinin gürültüsü birbirine karışıyor.

İsrail, kuşatma ile günlük yaşamı felce uğrattığı Tubas'a düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli'yi gözaltına aldı.

Filistin hükümetinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu iki gündür süren baskınında 100'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail askerlerinin darp ederek 25 Filistinliyi de yaraladığı belirtildi.

Aynı şekilde, Tubas'a bağlı Tamun beldesinde çok sayıda kişinin gözleri bağlı, elleri arkadan kelepçeli biçimde gözaltına alındığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

-İsrail ordusu baskını haberleştiren 2 gazeteciyi alıkoydu

İsrail askerleri, Tubas kentine düzenlenen baskını uluslararası kamuoyuna duyurmak üzere görev yapan gazetecileri engelledi. İsrail askerleri, zırhlı cipleriyle gazetecilerin bulunduğu alana gelerek basın mensuplarını buradan zorla uzaklaştırdı.

Kuşatma ve baskınları haberleştirmek için Tubas kenti meydanında bulunan gazetecilerin üstüne askeri araç süren İsrailli askerleri, Filistinli gazeteciler Şadi Carara ve Yazan Hamayel'i alıkoydu ve saatler sonra serbest bıraktı.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, Tubas'ta iki gündür yürüttüğü kuşatma ve baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığını kabul etti.

İsrail askerlerinin kuşatma altındaki kentte 220 noktaya arama yaptığı da belirtildi.

"Saldırılar siyasi amaçla yapılıyor"

Tubas Valisi Ahmed el-Asad, basın mensuplarına Tubas Kızılay merkezinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun iki gündür kenti kuşattığını ve gündelik hayatı durdurduğunu aktardı.

İsrail ordusunun bölgede silahlı gruplar bulunduğu suçlamasını reddeden Asad, Tubas'a düzenlenen baskının stratejik bir yönü olmadığını, İsrail siyasetinde "Savunma Bakanı Yisrael Katz ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasındaki tartışmadan dikkat dağıtmaya çalıştıklarını" belirtti.

Asad, Tamun Belediye Başkanı Semir Başarat'ın gözaltına alındığını, Filistin Kızılayı'nın çalışmalarının engellendiğini anlattı.

Bölge halkının iki gündür kuşatma altında olması nedeniyle sıkıntı yaşadığını paylaşan Asad, İsrail ordusunun bölgedeki altyapıya hasar vermeye devam ettiğine dikkati çekti.

Asad, İsrail'in asıl amacının "Tubas işgal ettiği yaklaşık 180 bin dönüm toprağı ele geçirmek olduğunu" vurguladı.

Filistin Kızılayı Başkanı Yunus el-Hatib de "İsrail işgalinin insanı hedef alan tutumu değişmedi. İsrail ordusu, basın mensubu, sağlık çalışanı, insanı insandan ayırmadan muamele ediyor." dedi.

İsrail'in uluslararası hukuka saygı duymadığını Gazze'de olduğu gibi Tubas'ta da aynı şekilde sağlık çalışanlarının engellenmesi, sivillerin darbedilmesi, sağlık çalışanlarının alıkonulması gibi eylemlere tanık olduklarını söyleyen Hatib, Filistin Kızılayı'nın bu durumda Filistinlilere yardım etmek için çalıştığını belirtti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine çarşamba kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu.

İsrail ordusu Tubas kentine Arapça, "Bölgeniz terör yuvası haline geldi. İsrail ordusu buna kayıtsız kalamaz, eğer böyle devam ederse sonunuz Cenin ve Tulkerim gibi olur" yazılı, tehdit içeren ilanlar atmıştı.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim kentindeki mülteci kamplarında 42 binden fazla Filistinliyi zorla yerinden etmişti. İki kentteki mülteci kamplarındaki yapıları yoğun biçimde yıkan İsrail ordusu, bölgedeki işgalini sürdürüyor ve halkın evlerine dönmesine izin vermiyor.