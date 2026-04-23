İsrail'in ticaretteki hakimiyeti nedeniyle Filistin'in ticaret açığı şubatta yüzde 17 arttı

Filistin Merkezi İstatistik Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin'de ticaret açığı şubat ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 arttı. Buna göre ticaret açığı 551,1 milyon dolar olarak kaydedildi.

Açıklamada, ihracat değerinin ise yüzde 31 artarak 181,1 milyon dolara ulaştığı, bu artışın ise toplam ihracatın yüzde 93'ünü oluşturan İsrail pazarına yapılan ihracattaki yüzde 37'lik artıştan kaynaklandığı aktarıldı.

Aynı dönemde diğer ülkelere yapılan ihracatın yüzde 19 azaldığı, bunun da ticaretin hala sınırlı sayıda ülkeye bağlı olduğunu gösterdiği belirtildi.

Filistin dış ticaretinde İsrail hakimiyeti

İthalatın ise yıllık bazda yüzde 20 artarak şubat ayında 732,2 milyon dolara ulaştığı aktarılan açıklamada, İsrail'den yapılan ithalatın yüzde 34 artarak toplam ithalatın yaklaşık yüzde 64'ünü oluşturduğu ifade edildi.

Diğer ülkelerden yapılan ithalatın ise aynı dönemde yalnızca yüzde 1 arttığı aktarılan açıklamada, bu göstergelerin, Filistin'in dış ticaret yapısında İsrail'in hakimiyetinin sürmesini yansıttığı ifade edildi.