İsrail'in Tahran Saldırısında 5 Ölü, 20 Yaralı

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İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran devlet televizyonu, İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Tahran'da sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre, 5 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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