İsrail'in Tahran Saldırısında 5 Ölü, 20 Yaralı
İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran devlet televizyonu, İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
Tahran'da sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre, 5 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel