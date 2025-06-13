İsrail'in Tahran'da Sivil Yerleşim Yerlerine Saldırıları

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İran devlet televizyonu, İsrail'in Tahran'da sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılar düzenlediğini ve patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Görüntülerde ağır hasar gören binalar yer aldı.

İran devlet televizyonu, İsrail'in Tahran'da sivil yerleşim yerlerini vurduğuna dair görüntüler yayınladı.

İsrail'in saldırı tehditlerinin ardından Tahran'ın merkezinden en az 4 şiddetli patlama sesi duyulurken İran devlet televizyonu, İsrail'in Tahran'da bazı bölgelere saldırı düzenlediğini bildirdi.

Saldırılara ilişkin yayımlanan görüntülerde, Tahran'ın kuzeydoğusundaki Mahallati semtinde sivil yerleşim yerindeki bir binanın hedef alındığı görüldü.

Görüntülerde çok katlı binanın saldırı sonrasında ağır hasar aldığı görüldü.

İsrail'in Tahran'ın kuzeyinde yer alan Kamraniye semtinde de sivil bir binayı hedef aldığına dair görüntüler ülke medyasında yer aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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