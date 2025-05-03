İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırıları Devam Ediyor
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İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam ve çevresindeki illere hava saldırıları düzenledi. En az 12 saldırının gerçekleştirildiği bölgelerde can kaybı bilgisi henüz paylaşılmadı.

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam ile Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine hava saldırıları düzenledi.

Şam'ın Haresta ile Tel Mınin bölgelerini hedef alan İsrail uçakları, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra'daki hedeflere saldırdı.

Bu kentlere düzenlenen en az 12 saldırıda can kaybına ilişkin, resmi makamlardan henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail uçakları dün de Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı düzenlemişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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