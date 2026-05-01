Haberler

İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına Tokat'ta tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOKAT'ta cuma namazı sonrası sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Servet Kablan, "Herkesi Gazze'nin sesi olmaya ve adaletin yanında saf tutmaya davet ediyoruz" dedi.

Karşıyaka Merkez Camii'nde kılınan cuma namazının ardından gerçekleştirilen basın açıklamasına; AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyit Aldemir, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Adem Dizer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Servet Kablan, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşananların insanlık hafızasında derin yaralar açtığını belirtti.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırının açık biçimde kabul edilemez olduğunu kaydeden Kablap, "Gece saatlerinde insansız hava araçları ve elektronik sinyal kesme faaliyetleriyle sivil girişimin güvenliğinin olumsuz etkilendiği yönünde bilgiler kamuoyuna yansımıştır. Bu tür girişimlerin hedef alınması, insani yardım faaliyetlerini suç gibi gösteren bir anlayışın ortaya çıktığını göstermektedir. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu yakından takip edilmektedir. Ortak bir tutum alınması, uluslararası sistemin tutarlılığı açısından bir zorunluluktur. Herkesi Gazze'nin sesi olmaya ve adaletin yanında saf tutmaya davet ediyoruz."

Haber-Kamara: Fatih YILMAZ /TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan Körfez ülkelerine tehdit: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz

Tansiyon düşmüyor! İran'dan Körfez ülkelerine yeni tehdit

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı

Bir anda karşılarında görünce suratları bu hale geldi

Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok

Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı

Bir anda karşılarında görünce suratları bu hale geldi

Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Athena Gökhan'dan Galatasaray'ın küfürlü bestesine olay yorum: Benim için şeref

Galatasaray taraftarının küfürlü bestesine yaptığı yorum olay oldu