İsrail'in Saldırısı Sonrası Kum-İsfahan Otoyolu Trafiğe Kapandı

İsrail'in Natanz nükleer tesislerine saldırısının ardından Kum- İsfahan otoyolunun trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Trafik Polisi Başkanı Seyyid Teymur Hüseyni konuya ilişkin açıklama yaptı.

Hüseyni, İsrail'in saldırıları sonrası Natanz nükleer tesisleri yakınındaki Kum-İsfahan otoyolunun ikinci bir emre kadar trafiğe kapatıldığını belirtti.

Otoyolun durumu ve saldırı ilgili detaylı bilginin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

İsrail, farklı kentlerdeki İran hedeflerine saldırılar düzenlemiş, nükleer tesisleri ve askeri noktaları hedef aldığı öne sürülen bu saldırılarda bazı üst düzey İranlı komutanların ve bilim adamlarının hayatını kaybettiği kaydedilmişti.