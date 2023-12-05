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İsrail'in saldırılarında en az 50 kişi hayatını kaybetti

5 Aralık 2023 11:46 Son Güncelleme: 11:47 Abone Ol

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus ve Deyr el-Belah kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 50 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılar Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından duyuruldu.